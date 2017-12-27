PRP yöntemi kendi kanınızla cildinizi yeniliyor

Cildinizi evde kendi kendinize uygulayacağınız cilt bakımlarının yanı sıra profesyonel kişilerin eline teslim ederek yenileyebileceğinizi hatırlatan uzmanlar, özellikle cildin yenilenmesinde en etkili olan yöntemin kişinin kendi kanının kullanıldığı PRP yöntemi olduğunu savunuyor.

Platelet Rich Plasma yani PRP yönteminin cilde doğal bir canlılık kazandıran bir yöntem olduğunun altını çizen uzmanlar, bu yöntemin trombositten zengin plazma olarak tanımlandığının da altını çiziyor. T

rombositlerin iyileştirme gücünün yüksek olduğu için cilt sarkması, kırışıklık, leke tedavisi, sivilce izleri, yara izi, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde kullanılan yeni bir yöntem olduğunu belirten uzmanlar, trombositlerin, vücuttaki hasarlı dokuların onarımını sağlamak için gerekli olan ‘büyüme faktörlerini' yapısında barındıran kan bileşenleri olarak bilindiğini kaydediyor.

Cildi onarmanın, canlandırmanın ve dolayısıyla daha genç bir görünüm kazanmanın kaynağının da bu bileşenlerden geçiyor.

PRP uygulamasının en motive edici kısmının işlem uyguladıktan sonra değişimin gözle görülür derecede gerçekleşmesi olduğunu belirten uzmanlar, bireyden alınan 10 cc gibi az bir miktar kan, özel PRP tüpü içinde santrifüj cihazına yerleştirildiğini, santrifüj cihazında kanın uygulama için önemli olan PRP ve PPP plazmalarını ayrıştırdığını ve ayrışma sonucu elde edilen trombositten zengin plazma, mezoterapi tabancası kullanılarak hasarlı olan bölgeye, kişinin ihtiyacına ve yapılış nedenine göre 3-4 seans olarak uygulandığını belirtiyor.





PRP yönteminde dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin vücuda verilmediğini dile getiren uzmanlar, yapılan uygulamada, tedavi amacı güden büyüme faktörleri kişinin kendi kanından ayrıştırıldığı için kişinin kendisine uygulanmasında herhangi bir reaksiyon oluşmasının mümkün olmadığı konusunda hem fikir.