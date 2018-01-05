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PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıp alanında da büyük değişikliklerin yaşandığını belirten uzmanlar, özellikle 21. Yüzyılın tedavisi olarak tanımlanan ve yenilenme tedavilerinde baş rolü oylayan kök hücrenin hem estetik hem de plastik cerrahide ön plana çıkmaya başladığını paylaşıyor.

Yaşlanmayla birlikte ciltte meydana gelen gevşeme ve elastikiyet kaybının sarkmalara sebebiyet verdiğini vurgulayan uzmanlar, özellikle yüz ve yanak bölgeleri toplu olanların ve küçük çenesi hatları bulunanların daha çabuk sarkma yaşadıklarını dile getiriyor.

Ciltteki lekelenme, renk eşitsizliği gibi problemlerle mücadelede PRP yani Platelet Rich Plasma'nın önemli bir adım olduğunu kaydeden uzmanlar, PRP'nin deriyi en doğal şekilde yapılandırırken, kırışıklıkları, çizgileri ve deriyi doldurarak değil; gençleştirerek yol alan bir yöntem olduğunu savunuyor.

Kişiden alınan bir miktar kanın özel bir tüp ile alındığını sonrasın da ayrıştırılarak kandaki zengin içeriğin ayrıldığını ve daha sonra cildin alt kısmına verildiğini vurgulayan uzmanlar, bu işleminin gençleştirme uygulaması olmadığının altını çiziyor. Uzmanlar özellikle yara izlerinde, açık yara iyileşmelerinde, ciltte canlanma ve tazelenme, çene implantı gibi durumlarda kullanılabilen PRP yönteminin tüm yüz bölgesine, gözaltı morluklarına, saç derisine, boyuna, el üstüne uygulanabileceğini de hatırlatıyor. 

PRP, sadece doktorlar tarafından uygulanması gereken medikal bir işlemdir. Pürüzsüz bir cilt isterken başka sorunlarla yüz yüze gelmemeniz için, mutlaka güvenilir bir merkez ve hekim seçmelisiniz.

Bu uygulama sonrası cildinizdeki hızlı iyileşme ve yenilenmiş görüntünüz sayesinde, ‘Yüzünde bir değişiklik var' cümlesini sık sık duyabilirsiniz. PRP sonrası birçok kişide, bebeksi ve tazelenmiş bir cilt en bariz görülen sonuçlardan biridir.


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