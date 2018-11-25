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Profesörden ilginç tespit: Ayılar dokunulmazlık kazandı
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Profesörden ilginç tespit: Ayılar dokunulmazlık kazandı

Doğu Karadeniz illerinde artan ayı popülasyonu, bölge halkını tedirgin ederken KTÜ'den öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, 'Ayılar, Türkiye'de dokunulmazlık kazandı.' dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Doğu Karadeniz'de artan ayı popülasyonuna karşı, "Türkiye'de ayılar dokunulmazlık kazandı." diyerek ayı avının devlet eliyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Trabzon, Rize ve Gümüşhane gibi Doğu Karadeniz illerinde son yıllarda ayı popülasyonunda gözle görülür bir artış meydana gelince, bölge halkı tedirgin oldu. Küçük ve büyükbaş hayvanlarının yanı sıra, tarım ürünleri ve arı kovanları ayıların saldırısına uğrayan bölge halkı, ayı saldırılarına karşı kendi önlemini kendisi alırken, KTÜ'den bir akademisyen ayıların avlanması gerektiğini belirterek tartışma yarattı.

AYI POPÜLASYONU YÜZDE 10 ARTTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının olduğu sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlıklar gözlemlendi. Çalışma sonucu ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal ve domuz türlerinde yaklaşık yüzde 10'luk artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerindeki ayı popülasyonunda artış olduğu saptandı. Yapılan araştırmaların sonucu ve Doğu Karadeniz'de son zamanlarda artan ayı saldırıları, bölge sakinlerini de tedirgin ediyor. Envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek, büyükbaş ve küçükbaşlar ile tarım ürünlerine zarar verirken, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor.

VATANDAŞ YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Havanın soğumasıyla yaylalardan köylere göç edenler, yayla evlerinin kapılarına tahta çakarak, ayılara karşı önlem almaya çalışıyor. Gümüşhane'de çobana saldıran, Trabzon'da büyükbaşları telef eden, Rize'de ise kovanlara zarar veren ayılardan şikayetçi olan bölge halkı, yetkililerden önlem almasını istiyor.

"İNSAN YİYEN AYI NESLİ GELİYOR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, popülasyonu gittikçe artan ayılara karşı önlem alınmaması halinde ciddi zararlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Başkaya, "'İnsan yiyen ayılar' diye de bir nesil geliyor. Ayı bütün bulunduğu ülkelerde avlanan bir hayvandır. Fakat ülkemizde insanları yese dahi kamuoyunda vurulsun ya da vurulmasın, diye çok ciddi tartışmalar var" diyerek, ayıların avlatılması gerektiğini söyledi.

"AYILAR TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK KAZANDI"

Ayı saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten ve ayıların Türkiye'de dokunulmazlık kazandığını kaydeden Prof. Dr. Başkaya, "Ayıların devlet eli ile avlattırılması lazım. Ayılar Türkiye'de dokunulmazlık kazandı, artık ormanların yanı sıra köyleri de ele geçirdiler hatta ilçelere de inmeye başladılar. 2009 yılından bu yana yapılan tespitlerde doğrudan ayı saldırısı ile 21 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 vatandaşımız ise ağır yaralanarak sakat kaldı. Dünyaya bakıldığı zaman ayı ölümlerinde ilk sırayı alıyoruz. Devlet vatandaşını arazide dağda sahipsizlik hissiyatı ile baş başa bırakmaması gerekiyor. Vatandaş önlemini alsa da ciddi bir şekilde ayı saldırıları ile karşı karşıya" diye konuştu.


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