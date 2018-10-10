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Prof. Dr. Şelal Şengör 'dışkımı yedim' açıklamasıyla gündemde
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Prof. Dr. Şelal Şengör 'dışkımı yedim' açıklamasıyla gündemde

Dünyaca ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Ekşi Sözlük'te katıldığı 'soru-cevap' etkinliğinde verdiği 'Dışkımı yedim' yanıtıyla gündemde.

Dünyanın en önemli Jeologlarından Prof. Dr. Celal Şengör, 'dışkımı yedim' açıklamasıyla gündemi salladı. Ekşi Sözlük tarafından düzenlenen 'soru-cevap' etkinliğinde kullanıcıların sorularına yanıt veren Şengör, "Dışkınızı yediniz mi?" sorusuna "Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı" yanıtınını verdi.

Ünlü Profesör Celal Şengör , Ekşi Sözlük'ün düzenlemiş olduğu soru–cevap etkinliğine katıldı.

Celal Şengör, Ekşi Sözlük kullanıcılarının kendisine yönelttiği birbirinden ilginç sorulara cevap verdi.

Bir katılımcı Celal Şengör'e "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?" diye sordu. Şengör bu soruya, "Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı" şeklinde cevap verdi.

İsviçre'de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını da belirten Şengör, “Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener” ifadeleri ile herkesi şaşırttı.

DAHA ÖNCE DE KANUNA İÇİN 'APTAL' DEMİŞTİ

Prof. Dr. Celal Şengör, bir süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli hükümdarlarından Kanuni Sultan Süleyman için kullandığı 'aptal' ifadeleriyle gündeme gelmişti. 

"Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” şeklindeki açıklamalarıyla büyük dikkat çeken Prof. Şengör, söz konusu açıklamalarını Piri Reis'in dünyanın ilk atlası olarak kabul edilen el yazması kitabının tanıtımı için yaptığını söylemişti. 


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