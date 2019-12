Potpuri...

Merhaba Dostlar,

Geçenlerde Aykut Erdoğdu TV de IHH 'ya ziyarete gittiğini anlattı... O kadar hoşuma gittiki... Diyalog bizim insanımızın en büyük eksikliği.. Karşındaki insan ne der, ne düşünür, farklılıkları nedir bakmak dinlemek lazım.



Bir tek O'nun "Trump Barış Pınarı harekatını durdurmazsan servetini açıklarım" değince RTE derhal harekatı durdurmuş lafına çok güldüm. Ayol servetini saraylarını duymayan mı kaldı...!

Konut ihtiyacı, konut ihtiyacı dedik TOKİSİ MOKİSİ bina yaptı...

Yer yurt bina oldu...

Şimdi çoğu boş, satılmıyor.. Bu sefer de parayı betona gömdünüz diye kızıyoruz...

Aslında plansız ekonomi, plansız yatırım işin özü.

Yabancı sermaye gelmiyor gelmiyor diyor sonra BIST'in %65 yabancıların diyoruz. Adamlar akıllı inşaat tekstil ve diğer sektörlere yatırım yapmıyorlar. Borsada vur kaç işlerine geliyor. Hoş kazın ayağı da pek öyle değil ya...

5.00 TL den dolar bozup borsaya giren kazandı kazanmadı, ekonomik sıkıntı oldumu kar payını alıp kaçmak istiyor...

Ama TL nı yurt dışında ne yapacak sıcakçılar dövize dönecek mecbur...

Dolar olmuş 6.00TL kârın nerdeyse yarısından fazlası süpürülüyor. yürütmenin de pek dahli yok...

Yandaş medyaya göre Türkiye dünyanın en önde gelen ülkelerinden...

Her şey süper, her şey günlük güneşlik - tabii tuzu kurulara göre- ama malum medyaya (!) göre de Türkiye batmış bitmiş tükenmiş Sevr'den daha berbat bir durumda...Fiziki durumsa şöyle; Her ne kadar enflasyon %8-10 dense de geçen sene 5-10TL olan hamsi bu sene 25-30TL.

Geçenlerde Atom Damalı'nın Kanal İstanbul için (Ersan hoca buna İstanbul Kanalı diyor) sosyal medyada çok güzel bir analiz yapmış. Aynen katılıyorum...

Yanlız bu bana CHP zihniyetini hatırlattı; bir projeyi ele alırlar dört beş sene fizibilite ve etüd yaparlar, ihale zamanı zaten proje pragmatiğini yitirir, kadük olur.. Bunlar öyle mi proje bile yapılmadan Cengiz'e veya Sancak'a vur kazmayı derler işi bitirirler. Muhaliflere de diploman var mı diye sormak kalır...

Bakalım GELECEK partisi geleceğimizi düzeltebilecek bir hamle yapabilecek mi yoksa müesses nizam aynen devam mı edecek...!

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ

Y. Mimar