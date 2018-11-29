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Potansiyel suçlular yapay zeka sayesinde belirlenecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Potansiyel suçlular yapay zeka sayesinde belirlenecek

İngiliz polis teşkilatı üzerinde çalışılan yeni bir yazılım sayesinde potansiyel suçluları yapay zekadan yararlanarak belirleyecek.

Ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünü oynadığı 'Azınlık Raporu' isimli film gerçek oluyor. İngiliz polisi suçlarla mücadelede yapay zekadan yararlanacak. İngiltere'de Ulusal Veri Analiz Çözümü (NDAS) adı verilen proje tamamlandıktan sonra potansiyel suçlular yazılım sayesinde belirlenecek. Projeye, 8 polis gücü destek verecek.

New Scientist sitesinde yer alan haberde, Ulusal Veri Analiz Çözümü (NDAS) adı verilen yazılım sayesınde polis, bir kişinin potansiyel suç işleme durumunu eldeki veriler ve istatistiklerle saptayabilecek. Bunun için akıllı kameralar da kullanılacak.

Habere göre, pilot bölge olarak seçilen West Midlands'da proje, 2019 yılının Mart ayı sonuna kadar devam edecek.

Projeye Londra ve Manchester Emniyet Müdürlüğü'nden 8 polis gücü dahil oldu. Projenin sorumlusu Iain Donnelly, NDAS'ın ülkeye yayılmadan önce ilk kez West Midlands'da test edileceğini kaydetti.

Donnelly, NDAS algoritması sayesinde, suç işleyenleri önceden bilerek bunların yeniden suça dahil olmalarını engellemek için terapi uygulamalarına yönlendirilmek üzere sağlık ve sosyal servislerinden destek talep edeceklerini kaydetti.

Ayrıca sistem, geçmişteki suçların veri ve istatistiklerini toplayarak bunları tanımlayacak ve otomatik öğrenme algoritmalarıyla verileri bir araya getirerek akıllı kameraları tarayıp suçları algılamada kullanılacak.

Yazılım bunun için önceki suç istatistikleri, aramalar, gözaltılar ve mahkûm edilme istatistikleri verilerinden yararlanacak.

 


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