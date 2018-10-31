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Pos kullanan esnafı rahatlatan müjde
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Pos kullanan esnafı rahatlatan müjde

Z raporu bilgilerinin verilme süresi yıl başına kadar uzatıldı. Z raporuna ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na sunulmasına tanınan süre 1 Ocak tarihine kadar uzatıldı.

Z raporu bilgilerinin verilme süresi yıl başına kadar uzatıldı. Z raporuna ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na sunulmasına tanınan süre 1 Ocak tarihine kadar uzatıldı.

SÜRE YENİ YILA KADAR UZADI

Eski nesil ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) mali hafızası doluncaya kadar kullanılması için günlük kapanış (Z) raporlarına ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) sunulması amacıyla tanınan süre 1 Ocak 2019'a kadar uzatıldı.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ESNAFI RAHATLATAN HABER

Buna göre, günlük kapanış (Z) raporlarına ait bilgilerin muhafaza edilmesi ve GİB'in erişimine sunacak altyapının kurulması için 1 Ekim'de biten süre, 1 Ocak 2019'a uzatıldı. Perakende mal satışlarıyla hizmet ifalarına yönelik ÖKC'lerle gerçekleştirilen satışlara ilişkin günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgilerin GİB bilgi sistemlerine elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin süre de 1 Ekim'den 1 Ocak 2019'a ötelendi.


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