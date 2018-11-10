Portakal ve limon kokulu şehir narenciye festivali için gün sayıyor

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı. 17-18 ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde gündem narenciye olacak.

PORTAKAL LİMON KOKULU ŞEHİR

Türkiye'nin ağız tadı narenciye, Mersinde düzenlenecek olan festivalde kendinden epey bahsettirecek gibi görünüyor. Ülkemizin narenciye deposu olarak bilinen ve en çok üretimi gerçekleştirilen Mersin'de yapılacak tanıtım etkinliklerinde narenciye ürünlerinin satış ve pazarlaması konusunda'da faaliyetler düzenlenecek.

BU TOPRAKLARIN KÜLTÜR DEĞERİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gerçekleştirilecek festivalin Mersin'in markalaşması bakımınddan büyük önem taşıdığını ifade ederek,şunları söyledi:" Narenciye sadece ekonomiye güç veren bir ürün değil. Bu toprakların bir kültür değeridir.

ÜRETİCİLER VE HALK AYNI PLATFORMDA

"Narenciyenin kıymetini biliyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte onu hak ettiği konuma getirmeye çalışıyoruz. Bu yıl gerçekleştireceğimiz narenciye festivali ile şehir tanıtımında, bilinilirliğinde önemli katkı sağlayan, üretici ve Mersin halkını aynı platformda buluşturmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız."

İHRACATIMIZIN BAŞINI ÇEKİYOR

Mersin'de yapılan ihracatın beşte birinin narenciye olduğunu ifade eden Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, "Rakamların gösterdiği gibi Mersin narenciyenin başkentidir. Rize için çay, Ordu için fındık, Malatya için kayısı neyse Mersin için narenciye odur. 2012 yılında başladığımız festivalde bıraktığımız yerden devam etme heyecanını yaşıyoruz. Bu festival mersin için çok güzel bir fırsat" ifadelerini kullandı.