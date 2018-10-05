Porno yıldızından Trump'ın başını ağrıtacak iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı porno film yıldızı Stromy Daniels ile beladan kurtulmuyor. Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ve susması için avukatı aracılığıyla para aldığını öne süren ünlü yıldız, katıldığı şov programında şoke edecek iddialar gündeme getirdi.

Bulunduğu her ortamda Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren Stromy Daniels, Trump ile yaşadığını iddia ettiği ilişkiyi "cinsel ilişki sırasında ölmek istedim" ifadeleriyle anlattı.

Daniels, Trump'ın ilişkiye girmeden önce kendisine dergi vurmasını istediğini belirterek, "Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım." ifadelerini kullandı.

"ÖLMEK İÇİN DUA ETTİM"

Trump' ile yaşadığı cinsel ilişkinin kabusa döndüğünü söyleyen Daniels, "Cinsel ilişki benim için kabusa döndü. Cinsel ilişki sırasında ölmek için dua ettim." ifadelerini kullandı.