Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Porno yıldızından Trump'ın başını ağrıtacak iddia
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Porno yıldızından Trump'ın başını ağrıtacak iddia

Ünlü porno film yıldızı Stromy Daniels katıldığı bir şov programında ABD Başkanı Trump ile ilgili inanılmaz iddialar öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı porno film yıldızı Stromy Daniels ile beladan kurtulmuyor. Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ve susması için avukatı aracılığıyla para aldığını öne süren ünlü yıldız, katıldığı şov programında şoke edecek iddialar gündeme getirdi.

Bulunduğu her ortamda Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren Stromy Daniels, Trump ile yaşadığını iddia ettiği ilişkiyi "cinsel ilişki sırasında ölmek istedim" ifadeleriyle anlattı.

Daniels, Trump'ın ilişkiye girmeden önce kendisine dergi vurmasını istediğini belirterek, "Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım." ifadelerini kullandı.

"ÖLMEK İÇİN DUA ETTİM"

Trump' ile yaşadığı cinsel ilişkinin kabusa döndüğünü söyleyen Daniels, "Cinsel ilişki benim için kabusa döndü. Cinsel ilişki sırasında ölmek için dua ettim." ifadelerini kullandı.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şaka değil gerçek parayla temiz hava satıyorlar
Porno yıldızından Trump'ın başını ağrıtacak iddia
Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen çocuğun durumu ağır
Galatasaray Portekiz'de Gomis'i aradı
İYİ Partili Türkkan: Bahçeli açıkça tehdit etti
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Ordu'da bir okula ait istinat duvarı çöktü
Cocu'dan Fenerbahçe taraftarına övgü
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Şaka değil gerçek parayla temiz hava satıyorlar
Şaka değil gerçek parayla temiz hava satıyorlar
Porno yıldızından Trump'ın başını ağrıtacak iddia
Porno yıldızından Trump'ın başını ağrıtacak iddia
Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen çocuğun durumu ağır
Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilen çocuğun durumu ağır
Galatasaray Portekiz'de Gomis'i aradı
Galatasaray Portekiz'de Gomis'i aradı
İYİ Partili Türkkan: Bahçeli açıkça tehdit etti
İYİ Partili Türkkan: Bahçeli açıkça tehdit etti
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Ordu'da bir okula ait istinat duvarı çöktü
Ordu'da bir okula ait istinat duvarı çöktü
Cocu'dan Fenerbahçe taraftarına övgü
Cocu'dan Fenerbahçe taraftarına övgü
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Efes'ten biraya ÖTV zammı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık