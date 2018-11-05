Pompei yaptırım yok deyince Türkiye rahat bir nefes aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompe ve ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, İran'a uygulanan yaptırımlar ile ilgili ortak basın açıklamasında Türkiye ve Tayvan'ın adını açıklayarak bu iki ülke yaptırımların dışında kalacak dedi.

İRAN HAVA YOLLARI VE BANKALARI

Türkiye'nin daha evvelden bazı adımlar attığına vurgu yapan Mike Pompei, Türkiye'nin muaf 8 ülke arasında yer aldığını söyledi.

700 İRANLI İŞADAMI KARA LİSTEDE

İran Havayollarında bulunan 65 uçağın yaptırım listesine alındığını kaydeden Pompei şimdiye kadar 900'ün üzerinde İranlı işadamının kara listeye alındığına buna ek olarak 700 iranlı işadamının daha bu listeye girdiğini söyledi. Ayrıca uluslararası hizmet veren 50 İran bankasının direkt bu yaptırım listesine alındığını sözlerine ekleyen Pompei İran bu yaptırımlar listesinden çok ağır neticeler alacak. Amerika'nın ciddiyetini kavrayacak şeklinde konuştu.