Polisten kaçan uyuşturucu satıcıları yayaları ezdi

Küçükçekmece'de denetime çıkan polis ekipleri, dur ihtarına aldırmayan bir aracın peşine düştü. Polisten kaçan şüpheliler aracıyla kalabalığın arasına daldı. Yayalara çarparak bir süre ilerleyen şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalanırken, üzerlerinden bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul'da Güven Timler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri 30 Eylül'de uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan G.M. isimli şahsı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin bulunduğu araç, kırmızı ışıkta yoluna devam ederek Halkalı Caddesi'nde kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Araç durunca polis ekipleri, şüpheliler M.U, Ö.B. G.M. ve U.Y'yi araçtan indirip gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.U'nun araçta oturduğu kısımda 5 gram bonzai, Ö.B'nin araçta oturduğu kısımda 5 gram bonzai ile üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 230 lira para, G.M'nin oturduğu koltukta 1 gram bonzai, U.Y'nin çorabı içerisinde 1 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan sorgularında, değişik suçlardan kayıtlarının olduğu, araç sürücüsü olan şahsın denetimli serbestliğinin olduğu belirlendi.

Şüpheli G.M. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U tutuklandı, Ö.B. ve U.Y. ise serbest bırakıldı.