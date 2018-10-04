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Polisten kaçan uyuşturucu satıcıları yayaları ezdi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Polisten kaçan uyuşturucu satıcıları yayaları ezdi

İstanbul Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına aldırmayan uyuşturucu satıcıları aracıyla birlikte kalabalığın arasına daldı.

Küçükçekmece'de denetime çıkan polis ekipleri, dur ihtarına aldırmayan bir aracın peşine düştü. Polisten kaçan şüpheliler aracıyla kalabalığın arasına daldı. Yayalara çarparak bir süre ilerleyen şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalanırken, üzerlerinden bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul'da Güven Timler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri 30 Eylül'de uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan G.M. isimli şahsı takibe aldı. 

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin bulunduğu araç, kırmızı  ışıkta yoluna devam ederek Halkalı Caddesi'nde kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Araç durunca polis ekipleri, şüpheliler M.U, Ö.B. G.M. ve U.Y'yi  araçtan indirip gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.U'nun araçta oturduğu kısımda 5 gram  bonzai, Ö.B'nin araçta oturduğu kısımda 5 gram bonzai ile üst aramasında  uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 230 lira para, G.M'nin oturduğu  koltukta 1 gram bonzai, U.Y'nin çorabı içerisinde 1 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan sorgularında, değişik suçlardan kayıtlarının  olduğu, araç sürücüsü olan şahsın denetimli serbestliğinin olduğu belirlendi.

Şüpheli G.M. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken,  adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U tutuklandı, Ö.B. ve U.Y. ise serbest  bırakıldı.


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