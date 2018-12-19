Polis yaşlı adamı ikna edemeyince üşümemesi için sobayı yaktı

Kırıkkale'de bir polis memuru, evinin etrafını su basan 70 yaşındaki kişiyi evden çıkması konusunda ikna edemeyince "üşümesin" diye sobasını yaktı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Konya Kulu yolunun yan dönüş çalışması yapıldığı sırada kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle çevredeki bazı evlerin önünde sel meydana geldi. AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müstakil evinde yalnız yaşayan ve oluşan sudan dolayı mahsur kalan yaşlı adama yardım etmek istedi. Ancak yaşlı adam evden çıkmak için ikna olmayınca polis memuru "üşümesin" diye sobasını yaktı. Yaşlı adamla ilgilenen polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.