Polis ve astsubayın kavgası kanlı sonuçlandı

İstanbul Çekmeköy'de isminin Süleyman Y. olduğu öğrenilen polis memuru ile cezaevinde görevli astsubay arasında çıkan kavgada kan döküldü. Silahların çekildiği kavgada plis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta bir polis memuru ile astsubay arasında kavga çıktı. Kısa sürede silahların çekildiği kavgada polis memuru Süleyman Y. astsubayın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Aynı kavgada polisin gardiyan eşi yaralandı. İsmi henüz açıklanmayan fail astsubayın da yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.