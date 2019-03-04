Polis memuruna kurşun yağdıran zanlılar yakalandı

Aksaray'da tartıştıkları polis memurunu 14 kurşun ile yaralayan 4 zanlı Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir eğlence merkezi içerisinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aksaray'da bir dinlenme tesisinde polis memuru Yasin Erken'i 14 yerinden kurşunladıktan sonra kaçan zanlılar Nevşehir'de barda eğlenirken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların ilk ifadelerinde polis memuru Erken'in hemşire eşi O.E. ve beraberinde doktor M.Ş.'nin kendilerini dolandırdıklarını söylediler.

14 Kurşun İsabet Etti

02 Mart Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinde yaşanan olayda tesisin hemen dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yasin Erken'in, yanına yaklaşan zanlılar bir anda memurun üzerine kurşun yağdırdı.

Vücuduna isabet eden 14 kurşunla kanlar içinde yere yığılan ve o gün izinli olan polis memuru Yasin Erken tedavi için hastaneye kaldırıldı. Zanlılar polisteki sorgularının hemen ardından adliyeye sevk edildiler.