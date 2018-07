PlayStation Plus üyeleri Destiny 2'yi ücretsiz oynayabilecek

PlayStation 4 kanadından yeni bir ücretsiz oyun sunuldu. İki gün boyunca ücretsiz olacak olan Destiny 2'yi deneme fırsatı bulabilirsiniz. Eğer oyunu beğenirseniz indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.

PlayStation Plus üyesiyseniz 2 Temmuz tarihine kadar Destiny 2'nin ücretsiz demosunu indirip deneyebilirsiniz. Genişleme paketleri haricinde tüm oyun modları, Destiny 2'nin ücretsiz olarak verilen sürümünde yer alıyor. Sony'den yapılan açıklamaya göre. PlayStation Plus üyeleri kısıtlı bir süre dahilinde oyunu yüzde 50 indirimle satın alma imkanına da kavuşacaklar. Bungie'nin sevilen birinci tekil şahıs bakış açısına sahip aksiyon oyunu Destiny'nin devam oyunu Destiny 2, 6 Eylül 2017 tarihinde çıkış yapmıştı. Eğer seriye uzaksanız ve kotanıza da acımıyorsanız, Destiny 2'yi ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz. Play Station Plus Temmuz ayında vereceği ücretsiz oyunlar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. PlayStation 4 için Temmuz ayında Heavy Rain ve Absolver oyunları ücretsiz olarak veriliyor.