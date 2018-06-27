PlayStation Plus Temmuz 2018 ücretsiz oyunları

Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation Plus üyelerine her ay düzenli olarak dağıtılan oyunların Temmuz ayağı belli oldu.

Tanıtım videosuyla birlikte yayınlanan Temmuz oyunları; Absolver, Heavy Rain, Space Overlords, Rayman HD, Extreme Exorcism, Space Overlords ve Zero Escape: Zero Time Dilemma'dan oluşuyor.

Özellikle PlayStation 3 için çıkan Heavy Rain sinematik sunumu ve hikayesiyle oldukça beğenilen bir yapım olmayı başarmıştı. PlayStation 3 dönemind çıkan bu oyunu oynamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

Yayınlanan oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz. Bunun yanında PlayStation Plus Temmuz 2018 tanıtım videosunuda hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

PlayStation 4



– Absolver

– Heavy Rain

– Space Overlords



PlayStation 3



– Rayman HD

– Extreme Exorcism



PS Vita

– Space Overlords

– Zero Escape: Zero Time Dilemma