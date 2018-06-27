PlayStation Plus Temmuz 2018 ücretsiz oyunları

Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation Plus üyelerine her ay düzenli olarak dağıtılan oyunların Temmuz ayağı belli oldu.
Tanıtım videosuyla birlikte yayınlanan Temmuz oyunları; Absolver, Heavy Rain, Space Overlords, Rayman HD, Extreme Exorcism, Space Overlords ve Zero Escape: Zero Time Dilemma'dan oluşuyor.
Özellikle PlayStation 3 için çıkan Heavy Rain sinematik sunumu ve hikayesiyle oldukça beğenilen bir yapım olmayı başarmıştı. PlayStation 3 dönemind çıkan bu oyunu oynamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.
Yayınlanan oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz. Bunun yanında PlayStation Plus Temmuz 2018 tanıtım videosunuda hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
PlayStation 4
– Absolver
– Heavy Rain
– Space Overlords
PlayStation 3
– Rayman HD
– Extreme Exorcism
PS Vita
– Space Overlords
– Zero Escape: Zero Time Dilemma