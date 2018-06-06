PlayStation Plus Haziran 2018 oyunları indirilmeye sunuldu

Sony Interactive Entertainment'ın her ay PlayStation Plus üyelerine ücretsiz dağıttığı oyunlarda, Haziran ayının oyunları indirilmeye sunuldu. Bu ayda PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita kullanıcılarına dolu dolu oyunlar dağıtılacak.

Oyuncular bu ay içerisinde Plus üyeliğini alarak aşağıdaki oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilirler.

Bir PlayStation Plus üyesi olmanız halinde her ay ücretsiz olarak verilen oyunların yanında özel indirim tekliflerinede ulaşabileceksiniz. Bunun yanında oyun hafızalarınızı bulut sistemine yükleyebilir, özel avatar ve temalara sahip olabilir, en önemlisi ile arkadaşalrınızla multiplayer (çok oyunculu) oyunlarda ter atabilirsiniz.

1 Aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı: 23,99 TL

3 Aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı: 74,99 TL

12 Aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı: 179,99 TL

İşte Sony Interactive Entertainment'ın Haziran 2018 oyunları;



PlayStation 4

- Trials Fusion (Ubisoft)

- XCOM 2 (2K Games)

PlayStation 3

- Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier (Ubisoft)

- Zombie Driver HD Complete Edition (Exor Studios)

PS Vita

- Atomic Ninjas (Grip Digital)

- Squares (LEAP Game Studios)