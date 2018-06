PlayStation Hits ile PlayStation 4 oyunlarında süper indirimler

PlayStation 4 kullanıcılarının yüzünü güldürecek bir haber geldi. PlayStation 4'ün sevilen onlarca oyunu 59.99 TL'den başlayan fiyatlara düşecek.

PlayStation Hits isimli kampanya 18 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak ve PlayStation Store üzerinden satışa çıkacak.

PlayStation Hits kapsamında indirime girecek olan oyunların listesini aşağıdan bulabilirsiniz.

* Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

* LittleBigPlanet™ 3

* DRIVECLUB™

* Ratchet &Clank™

* Killzone™ Shadow Fall

* Bloodborne

* inFAMOUS: Second Son™

* The Last of Us™ Remastered

* Project CARS™

* Dragon Ball® XENOVERSE

* DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

* Watch_Dogs

* Assassin's Creed® IV Black Flag™

* Rayman® Legends

* Mortal Kombat X

* Batman™: Arkham Knight

* Middle-Earth™: Shadow of Mordor™

* Need For Speed™

* Need For Speed™ Rivals

* EA SPORTS™ UFC® 2

* Yakuza 0

* Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair

* DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition



İlerleyen dönemde PlayStation Hits kategorisine yeni oyunlar eklenmeye devam edecek.