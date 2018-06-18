PlayStation 4'e özel geliştirilen Spider-Man için oynanış videosu yayınlandı

E3 2019 konferansında oyuncuların karşısına çıkan Sony Interactive Entertainment ve Insomniac Games Spider-Man oyunu için 10 dakikalık oynanış videosu paylaştı.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış videosunda genel olarak Spider-Man dünyasını yakından görüyoruz ve düşmanları alt etmemizin birbirinden farklı yollarını öğreniyoruz.

Kapı komşumuz Spider Man'in yayınlanan başka bir demosunda ise oyunda bulunacak olan bossları görebilirsiniz. Oyunun grafiklerinin de oldukça hoş olduğunu söyleyebiliriz.

PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Spider-Man 7 Eylül'de piyasada olacak.