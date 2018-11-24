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PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadınlar dehşeti anlattı
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadınlar dehşeti anlattı

Terör örgütü PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadınların çocukları zorla ellerinden alınarak para karşılığında Avrupalı ailelere satılıyor. Satılamayan çocuklar ise terörist olmak üzere yetiştiriliyor.

Eli kanlı terör örgütü PKK kamplarında insanlık onuruna yakışmayacak olaylar yaşanıyor. Örgüt kamplarında tecavüze uğrayan kadınların çocuklarının zorla ellerinden alınarak para karşılığında Avrupalı ailere satıldığı öğrenildi. Örgüt, para karşılığında satamadığı çocukları ise kamplarda eğiterek terör eylemlerinde kullanıyor. 

PKK'nın elinden kaçarak kurtulan veya güvenlik güçlerine teslim olan örgüt üyeleri, verdikleri ifadelerde kamplarda yaşanan dehşeti anlattı. L.T. isimli örgüt üyesi, tecavüz sonucu hamile kaldığını ve doğum yaptıktan sonra bebeğinin elinden alındığını söyledi. "Tecavüz sonucu hamile kaldıktan sonra bebeğimi doğurmak üzere Rumeylan'daki bakımevine gönderildim. Doğumdan sonra örgüt bebeğime el koydu. Çocuğumun para karşılığında Avrupa'da bir aileye satıldığını öğrendim" diyen L.T. satılamayan çocukların ise terörist olarak yetiştirildiğini söyledi.

KÜRTAJLA ALDIKLARI BEBEKLERİ TOPRAĞA GÖMÜYORLAR

AA'da yer alan habere göre bu çocukları tehdit, tecavüz ve baskıyla sindirerek örgütün kanlı emelleri için pasivize eden teröristlerin insan hayatını hiçe sayan yöntemleri, örgütten kaçan ya da güvenlik güçlerine teslim olanların ifadeleriyle gözler önüne seriliyor. Tecavüz sonrası hamileliklerin fark edilmesi halinde bebeklerin kürtajla alınarak herhangi bir yere gömüldüğü, fark edilmeyen hamilelik sonrası doğan bebeklerin ise ya bölge halkına satıldığı ya da yetiştirilmek üzere örgüt içinde tutulduğu kadın teröristlerin ifadelerine yansıyor.

SATILAMAYAN ÇOCUK TERÖRİST YAPILIYOR

Teröristlerden L.T., nisan ayında verdiği ifadesinde 3 Ocak-5 Temmuz 2017 tarihlerinde Suriye'nin Kamışlı bölgesindeki hastanede görevlendirildiğini söyledi. Hastanede nöbetçi olduğu gün bir terörist tarafından saldırıya uğradığını belirten L.T., ifadesinde şunları anlattı: "Bir örgüt üyesinin tecavüzüne uğradım ve hamile kaldım. Suriye'nin Rumeylan bölgesinde hamile bakımevine gönderildim. Burada doğum yaptıktan sonra çocuğuma el konuldu. Çocuğumun para karşılığında Avrupa'da bir ülkeye satıldığını öğrendim. Ben oradayken birçok çocuğun para karşılığında satıldığını gördüm. Satılamayan çocuklar ise terör örgütü için militan olarak yetiştiriliyordu."

KAMPLARDA TECAVÜZ KAÇINILMAZ

Teröristlerden A.İ., ifadesinde 12 Kasım 2016-15 Temmuz 2017 tarihlerinde Suriye'deki cezaevinde özellikle erkek ve kadın teröristlere işkence yapıldığını anlattı. A.İ., "Tecavüze uğrayıp hamile kalan kadın teröristlerden kürtaj yöntemiyle çocukları alınır, ölü doğan çocuklar herhangi bir yere gömülürdü. Sağ doğan çocuklar ise bölge halkına para karşılığında satılırdı" dedi. Teröristlerden M.A. da, ifadesinde örgütte bir yıla yakın süre görev yaptığını, bu sırada bir teröristin tecavüzüne uğradığını söyledi. Bir süre sonra hamile kaldığını öğrendiğini belirten M.A, "Çocuğum doğduktan sonra örgüt tarafından kaçırıldı. Sonrasında herhangi bir haber alamadım. Satıldığını duydum" diye konuştu.


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