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Pizzaya tüküren kurye olayında şirketten açıklama geldi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Pizzaya tüküren kurye olayında şirketten açıklama geldi

Eskişehir'de bir pizza şirketinde kurye olarak çalışan şahıs, sipariş olarak getirdiği pizzayı teslim etmeden önce defalarca içine tükürdü. Büyük ses getiren olay sonrası şirketten açıklama geldi.

Türkiye bugün Eskişehir'de yaşanan bir olay karşısında dondu kaldı. Bir pizza firmasında kurye olarak çalışan erkek şahıs, getirdiği pizza siparişine teslimattan hemen önce defalarca tükürdü. Apartmana ait güvenlik kamerasından bihaber olan kurye, iğrenç görüntülerini cep telefonuyla da kaydetti.

Tüyler ürperten olan sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Müşterisi için getirdiği pizza siparişini teslim etmeye dakikalar kala içine defalarda tüküren kurye şok etti.

Olayın ardından kuryeyle ilgili yasal işlem başatıldığı öğrenilirken pizza şirketinden ilginç bir açıklama geldi.

1 MİLYON TL PARA İSTEDİLER

Kurye'nin pizzaya türkürmesi sonrası apartman sakinleri kuryeden şikayetçi olurken pizza şirketi şahsın kendilerine şantaj yaptığını iddia etti.

Konunun mahkemeye taşındığını söyleyen pizza firmasının yetkilisi Feyzal Güler yaşanan olayla ilgili şunları iddia etti: “Bize yeni işe giren bir kurye. Olayın gelişme şekli başka. Bu organize bir şebekenin işi. Bu görüntü bilinçli olarak kamera önünde çekilmiş. Sonra bu görüntü ile bize döndüler ve 1 milyon TL şantaj yolu ile para istediler. Bizim şirket avukatımız ile onların avukatı görüştü. Şirket avukatımızdan, karşı tarafın avukatı, “Elimizde bu görüntüler var, 1 milyon TL para istiyoruz. Aksi takdirde bunu yayınlayacağız” demiş. Bizim avukatımız da bunu yazılı olarak gönderin, değerlendirelim diyor. Bunun üzerine karşı tarafın avukatı yazılı 500 bin lira istediklerini belirten yazılı bir belge geçiyor. 500 bin lira bizden para istiyorlar. Biz bunu aldık Eskişehir'de Organize Suçlardan sorumlu savcıya suç duyurusunda bulunduk. Biz mahkemeye verdik. Savcı da bu vatandaşları çağırıp ifadelerini aldıkları gün, görüntü çıkmaya başladı."


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