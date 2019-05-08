Pınar Karşıyaka Final Four'da

Basketbol Gençler Ligi'nde, Pınar Karşıyaka Play-Off çeyrek finalinde karşı karşıya geldiği TED Ankara Kolejliler'i geçerek adını Final Four'a yazdırdı.Geçtiğimiz hafta Play Off serisinin Ankara'da oynanan ilk karşılaşmasını 13 sayı farkla 77-64 mağlup olan Kaf-Kaf,Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki rövanşta rakibini 29 sayı farkla 79-50 mağlup ederek finallere kalmayı başardı.
Antrenör İnanç Koç'un çalıştırdığı,Nijerya kökenli Türk yıldız adayı Adem Bona'nın da formasını terlettiği yeşil kırmızılı ekip,İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Final Four'un ilk karşılaşmasında 10 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Banvit'le karşı karşıya gelecek.Maçın kazananı,Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle cumartesi günü finalde karşılaşacak.