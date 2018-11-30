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Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, 9 yaşındaki kızının başına gelen cinsel istismar girişimini canlı yayında anlattı.

Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, anne ve babalara çocuklarını cinsel istismardan koruma konusunda önemli uyarılarda bulunurken, başından geçen kötü bir olayı anlattı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Altuğ, 9 yaşındaki kızı Su'ya parkta oyun oynadığı sırada cinsel istismar girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

"BİZİ SU'YUN FOTOĞRAFLARINI MI ÇEKİYOR?"

Altuğ, kızıyla birlikte parka gittiğini ve tanımadığı bir adamın üzerinde elbise olan kızından parende atmasını ve o anların fotoğrafını çekmeye çalıştığını söyledi. Altuğ, kızıyla yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Bir kaç sene önce başıma bir şey geldi. Çocuk parkında Su arkadaşlarıyla oynarken bizde iki anne olarak arkadaşımla oturuyoruz. Sonra arkadaşım 'Biri Su'yun fotoğrafını mı çekiyor?' dedi. Ben de hemen fırlayıp yanına gittim.

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Bir tane adam tek başına çocuk parkına girmiş Su'ya 'Bir parende atsana fotoğrafını çekeyim. 'Hava yaz ve Su'yun üzerinde elbise var. Benimki de fotoğraf çektirmeyi sevmediği için suratını asarak 'Hayır' diyor. Adamda 'Ne olacak benimde kızım var sen parende at ben senin fotoğrafını çekeyim' diyor. Adamın amacının ne olduğunu anladınız herhalde.

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"HAYIRDIR NE OLUYOR?"

Ben adamın yanına 'Hayırdır ne oluyor?' diyerek gittim. Oda 'Ne var?' diyerek tepki gösterdi. Adam benim kim olduğumu anlayamadı sonra yanımdaki diğer erkek çocuklara dönerek 'O zaman sizi çekeyim' dedi. Adamla aramızda bir çit var yanına atlayamıyorum."

"KİMİN BAŞINA GELİRSE AYNI TEPKİYİ VERİRİM"

Parktaki diğer kadınların olayı uzaktan izlediğini söyleyen Altuğ, adamla avazının çıktığı kadar tartıştığını ve sitenin güvenlikleri aradığını sözlerine ekledi. Yaşanan çirkin olayı kendi kızının değil kimin başına gelirse gelsin aynı tepkiyi vereceğini söyleyen ünlü oyuncu, yaşadığı kötü olaydan sonra parka güvenlik görevlilerinin konulduğunu söyledi.


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