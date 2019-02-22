Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!

Dev yolcu uçağının pilotu uyuya kalınca olanlar oldu. Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş sırasında uyuya kalınca yardımcı pilot bu anları kamerasına kaydetti.

Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi uçağı kullanan Çinli bir pilot uçuş sırasında dayanamayarak uyuya kaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilot tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi . Videonun çevrimiçi platformlarda yayılması sonrasında ki pilot yaptıkları hayati hatadan dolayı büyük bir ceza aldı.

Pilot Uyuya Kaldı

Öte yandan uçuş esnasında uyuyan pilotun meslekte 20 yılını doldurmuş deneyimli bir çalışan olması ise dikkatlerden kaçmayan bir hadise olarak göze çarptı. Video, şirketin tarihindeki en büyük pilot grevinin sona ermesinden günler sonra yayınlanması da değişik dedikoduları gündeme taşıdı.