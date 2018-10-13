Phillip Cocu İspanyol yıldıza sarıldı

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları sürerken İslam Slimani'nin sakatlığı planları altüst etti. Son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlayan tecrübeli golcü sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı kadrosundan da çıkarılmıştı.

Slimani'nin sakatlanmasıyla elinde Frey ve Soldado kalan Cocu, beklentilerin altında kalan Frey ile hazır olmayan Soldado arasında kaldı.

Deplasmanda bu futbolcunun fiziksel kapasitesiyle daha iyi işler yapacağı düşünülüyor. Ancak Frey'in gol noktalarındaki etkisizliği teknik heyetin kafasını kurcalıyor. Soldado'nun ise hamle oyuncusu olarak oyuna girmesi planlanıyor.