Phillip Cocu'dan istifa iddialarına yanıt

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 haftada 8 puan toplayarak ligde 15'nci sıradayer alan Fenerbahçe'de Cocu'nun istifa edeceği yönündeki haberler medyada yer almaya başladı. Basın mensuplarının "istifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Cocu, istifayı düşünmediğini söyledi. Hafta içi aralarında Volkan Demirel'in de olduğu 3 ismin kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklamada bulunmayan Cocu, topu Başkan Ali Koç'a attı.

İşte Cocu'nun açıklamalarından satır başları…

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

”Bu akşam oynayacağımız takım perşembe günü oynayacağımız takımdan çok farklı. Yıllardır birlikte oynayan iyi pas yapıyorlar. Yine taraftarlarımıza göstermemiz gerekiyor. Her şeyi onlar için yaptığımızı göstermeliyiz. Hem takım hem de taraftar için kazanmalıyız.”

KADRO DIŞI KARARIYLA İLGİLİ…

“Başakşehir, Trnava'dan çok daha farklı bir takım. Topla çok iyiler ve yıllardır beraber oynuyorlar, sistem takımı. Bu akşam kazanabilmek için kendi oyunumuzun en tepesinde olmalıyız. Kadro dışı kararları ile ilgili bir açıklama yapmayacağım. Başkanımız Ali Koç bu kararın neden verildiğini bir kaç gün içerisinde açıklayacak”