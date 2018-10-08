Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Phillip Cocu'dan istifa iddialarına yanıt
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Phillip Cocu'dan istifa iddialarına yanıt

Medipol Başakşehir karşısında alınan 0-0'lık eşitlik sonrası basının sorularını yanıtlayan Phillip Cocu, istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 haftada 8 puan toplayarak ligde 15'nci sıradayer alan Fenerbahçe'de Cocu'nun istifa edeceği yönündeki haberler medyada yer almaya başladı. Basın mensuplarının "istifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Cocu, istifayı düşünmediğini söyledi. Hafta içi aralarında Volkan Demirel'in de olduğu 3 ismin kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklamada bulunmayan Cocu, topu Başkan Ali Koç'a attı.

İşte Cocu'nun açıklamalarından satır başları…

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

”Bu akşam oynayacağımız takım perşembe günü oynayacağımız takımdan çok farklı. Yıllardır birlikte oynayan iyi pas yapıyorlar. Yine taraftarlarımıza göstermemiz gerekiyor. Her şeyi onlar için yaptığımızı göstermeliyiz. Hem takım hem de taraftar için kazanmalıyız.”

KADRO DIŞI KARARIYLA İLGİLİ…

“Başakşehir, Trnava'dan çok daha farklı bir takım. Topla çok iyiler ve yıllardır beraber oynuyorlar, sistem takımı. Bu akşam kazanabilmek için kendi oyunumuzun en tepesinde olmalıyız. Kadro dışı kararları ile ilgili bir açıklama yapmayacağım. Başkanımız Ali Koç bu kararın neden verildiğini bir kaç gün içerisinde açıklayacak”

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Atatürk'e 'şeytan' diyen öğretmen gözaltına alındı
Mecnun Otyakmaz Fenerbahçe maçı öncesi iddialı
Phillip Cocu'dan istifa iddialarına yanıt
Sultangazi'de iki sevgili pompalı tüfekle market soydu
İnce'den İBB adaylığı için ön seçim şartı
Suudi gazeteci hakkında korkunç iddia: Parçalara ayırdılar
55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı
Shakespare'den uyarlanan 'Cadı Avı' seyirciyle buluştu
Bebeklerini kaybeden genç çift hastane yönetiminden şikayetçi oldu
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Atatürk'e 'şeytan' diyen öğretmen gözaltına alındı
Atatürk'e 'şeytan' diyen öğretmen gözaltına alındı
Mecnun Otyakmaz Fenerbahçe maçı öncesi iddialı
Mecnun Otyakmaz Fenerbahçe maçı öncesi iddialı
Phillip Cocu'dan istifa iddialarına yanıt
Phillip Cocu'dan istifa iddialarına yanıt
Sultangazi'de iki sevgili pompalı tüfekle market soydu
Sultangazi'de iki sevgili pompalı tüfekle market soydu
İnce'den İBB adaylığı için ön seçim şartı
İnce'den İBB adaylığı için ön seçim şartı
Suudi gazeteci hakkında korkunç iddia: Parçalara ayırdılar
Suudi gazeteci hakkında korkunç iddia: Parçalara ayırdılar
55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı
55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı
Shakespare'den uyarlanan 'Cadı Avı' seyirciyle buluştu
Shakespare'den uyarlanan 'Cadı Avı' seyirciyle buluştu
Bebeklerini kaybeden genç çift hastane yönetiminden şikayetçi oldu
Bebeklerini kaybeden genç çift hastane yönetiminden şikayetçi oldu
Karısını öldüren adam yakınları tarafından cezaevine uğurlandı
Karısını öldüren adam yakınları tarafından cezaevine uğurlandı
Erkenci Kuş Can Yaman hastanelik oldu
Erkenci Kuş Can Yaman hastanelik oldu
Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sessizliğini bozdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık