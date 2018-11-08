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PFDK'dan Galatasaray'ı ayağa kaldıran karar
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

PFDK'dan Galatasaray'ı ayağa kaldıran karar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından PFDK'ya sevk edilen oyuncu ve teknik heyetten isimlerin cezaları belli oldu. PFDK, kararlarıyla Galatasaray'ı ayağa kaldırdı.

Olaylı derbinin faturası ağır oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından saha içinde yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüpten de pek çok isim Profesyonel Futbolcu Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK'nın olaylı derbiyle ilgili cezaları iki tarafıda çileden çıkardı.

PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e 7 maç, Hasan Şaş'a 8 maç, Ndiaye'ye 5 maç, Rodrigues'e 3 maç ve Mariano'ya para cezası verirken, Fenerbahçeli futbolculardan Jailson'a 8, Soldado'ya 6 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin kararını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KUZEY TRİBÜN 106,107,206,207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY KULÜBÜNE 25 BİN LİRA PARA CEZASI

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş., hakkında kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

MUSTAFA CENGİZ'E CEZA VERİLMEDİ

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FATİH TERİM'E 7 MAÇ

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Teknik Sorumlusu FATİH TERİM'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve müsabaka bitiminde flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı takdiren 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

HASAN ŞAŞ'A 8 MAÇ

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

NDİAYE 5 MAÇ

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN VE 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GARRY RODRİGUES'E 3 MAÇ

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN VE 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

RYAN DONK'A 6 MAÇ

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu RYAN HENK DONK'un, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 15.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MARİANO'YA PARA CEZASI

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIANO FERREIRA FILHO'nun, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'A CEZA VERİLMEDİ

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDÜRRAHİM ALBAYRAK, hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY GÖREVLİLERİNE İHTAR CEZASI

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi FAHRİ YILMAZ'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi UĞUR YILDIZ'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ERAY SÖZEN'in, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi HANDE SÜMERTAŞ'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SOLDADO'YA 6 MAÇ

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 15.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

JAİLSON'A 8 MAÇ

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAILSON MARQUES SIQUEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN VE 20.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE GÖREVLİLERİNE İHTAR CEZASI

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi BÜLENT ATAŞ'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN 'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."


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