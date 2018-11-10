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PFDK cezalarına itiraz eden Galatasaray'a kötü haber geldi
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

PFDK cezalarına itiraz eden Galatasaray'a kötü haber geldi

Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ryan Donk ve Garry Rodridues'e verilen 6 ve 3 maçlık cezalara itiraz eden Galatasaray'da Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Ryan Donk'a verilen 6 ve Garry Rodrigues'e verilen 3 maç men cezasına itiraz eden sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Tahkim Kurulu, cezalara yapılan itirazı değerlendirdi ve Galatasaray'ın başvurusunu reddetti.

Açıklamada şöyle denildi: 

"Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcuları Garry Mendes Rodrigues, Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasındasübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezasıile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

 

 

 


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