PES 2019 sistem gereksinimleri neler

Konami Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2019'un resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

8 Ağustos'ta deneme fırsatı olacağımız oyunu PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinden test edebileceksiniz. Bununla beraber PES 2019, 30 Ağustos 2018 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.

Yayınlanan sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PES 2019 sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 (3.2GHz) ya da AMD FX 4350 (3.8GHz)

Bellek: 4GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX670 ya da AMD Radeon HD 7870

DirectX: 11

Depolama: 20GB

PES 2019 sistem gereksinimleri (Önerilen)

İşletim sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 (3.4GHz) ya da AMD FX 8350 (4GHz)

Bellek: 4GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX760 ya da AMD Radeon R9 270X

DirectX: 11

Depolama: 30GB