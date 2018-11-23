Peruk takarak lüks semtlerde hırsızlık yaptılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde lüks semtleri hedef alan 2 kişilik hırsız çetesi, polis operasyonuyla yakalandı. Daha önceden belirledikleri lüks semtlerdeki evlere peruk takarak giren hırsızlar, polisin uzun süren teknik takibi sonucunda memleketleri Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Muratpaşa'nın Şirinyalı Mahallesi'ndeki lüks bir sitede bulunan eve giren Gürcü uyruklu hırsızlar I.M. ve I.K. evde bulunan saat, zincir ve çeşitli takıları çalıp kaçtı. 10 bin TL'lik ziynet eşyasıyla kayıplara karışan hırsızların ardından çevredeki güvenlik kameraları saniye saniye incelendi. Şirinyalı Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne kadar alandaki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların evini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

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KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

72 saat süren teknik takip sonucunda 2 hırsızın adresini tespit eden polis ekipleri, I.M. ve I.K.'yı suç aletleriyle birlikte yakaladı. Ülkelerine kaçmak üzere oldukları anlaşılan hırsızların, kameralara yakalanmamak için peruk ve şapk taktığı anlaşıldı.

Şüphelilerin çaldıkları malzemelere ise el konuldu.

İfadesi alınan iki şüpheli 'evden hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.