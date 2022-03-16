Penelope Cruz, Paralel Anneler'de

Paralel Mothers'_ "Paralel Anneler"

Doğum yapmaya hazırlanan iki kadın hastane odasında karşılaşır. İkiside bekardır ve kazara hamile kalmışlardır. Orta yaşlardaki Janis, bu durumdan hiç pişman değildir ve çok sevinçlidir. Henüz daha çok genç olan Ana ise, korkmuş, sarsılmış ve şimdiden pişman olmuştur. Janis, hastane koridorlarında uyurgezer gibi dolaşırken Ana'yı cesaretlendirmeye çalışır. Bu zaman diliminde paylaştıkları bir kaç kelime, şans eseri gelişen ve karmaşıklaşan hayatların kesin bir şekilde değiştirecek, ikisi arasına çok yakın bir bağ oluşturacaktır.