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Ömer Suat Menali

Pek Bir Şey Değişmeyecek...

Merhaba Dostlar,
Zannetmeyin ki Ekrem İmamoğlu Büyük Şehir Belediye Başkanı olduğu için her şey güllük gülistanlık olacak…

Bu pek de kolay değil…

Haddizatında 31 Mart seçimin de olsun 23 Haziran seçim tekrarında olsun çılgınca bir R.T. Erdoğan karşıtlığı yaşandı..

Özellikle seçim tekrarında bu çok net görüldü.

Ülkemde hiç yaşanmamış bir şey oldu; Cumhurbaşkanı Belediye Başkanı seçimi için yollara düştü. Bu pek çok seçmende karşıtlık buldu . Ve yine ilk defa bir şey yaşadık. Meclis başkanı görevinden istifa edip Belediye Başkanlığına aday oldu.

Şimdi gelelim İmamoğlu'ndan beklentilerimizin karşılık bulamayacağı şeylere;

1- Neden Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde on senedir yapılmayan asfalt onarımı İmamoğlu Başkanlık koltuğunu oturduğu günün ertesinde başladı. Neden iki köprü felç de üçüncüsü hala sinek avlıyor.

2- Neden seçim arifesinde aniden 150 semtte elektrik arızası zuhur etti.

3- Acaba bunun arkasından temmuz ve ağustos ayında su sıkıntısı ve akabinde çöp dağları gelecek mi?

4- CHP sosyal demokrat bir parti olduğundan haliyle pek çok yerde işçi grevleri takip edecek bu da İmamoğlu'nun hanesine eksi yazılacak..


-İmamoğlu'nun yapamayacağı daha pek çok şey var , örneğin ters yola giren yanlış yere park eden trafikle ilgili pek çok konuya müdahale edemez.

-İmar Planları Bakanlıklar tarafından yapılan projelere müdahil olamaz.

- Ruhsatları Belediyece değil de Valilikçe veya Bakanlıkça verilen izinlere karışamaz.

- Belediye Başkanlığını pasifize edecek Meclis kararlarına karşı duramaz…

Bana sorarsanız rahatlıkla yapacağı işler de var;

-İstanbul trafiği için tek yönlü sokak ve caddeler ihsas ederek alternatif çözümler bulmak.

-Proje yarışmaları açarak meydan park ve pazar yerleri tesis etmek.

- CHP li halkın en çok özlediği sanatsal hareketleri ( konser, sergi, yarışma) organize etmek…

- Türkiye'nin üç tarafı deniz İstanbul'un her tarafı deniz. Binali'nin başlattığı deniz ulaşımını İmamoğlu bir tık ileri götürürse İstanbul'un trafiğini çözemese bile deniz yoluyla ulaşımında çok büyük ön alır.

- Hep söylediği ŞEFFAF BELEDİYECİLİK anlayışını hayata geçirerek, eş dost hatırana işlere son vermek…

Daha pek çok yazacak şey var ama uzun yazıları sevmediğinizi bildiğimden, en iyisi bekleyip görmek.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

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