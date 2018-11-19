PEK ANLAMASAM DA YAZACAĞIM

Hatta yer bilim dalında uzman olduğu halde Kurandaki bir ayeti çürütmek için dağlık arazilerin deprem bakımından daha riskli, ovalık alüvyonlu arazilerin daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Oysaki elli yılı aşan meslek hayatımda dağlık kayalık arazilerde zemin emniyeti 5 kg/cm2 olup, düz ovalık arazilerde 1-1,5 kg/cm2 geçmez bilirdik.

Daha önceki yazılarımda çoğu kez vurgulamıştım; Biz Orta Doğu ülkesiyiz, kumaş bu değişmez diye. Bir dönem dostlarım Müslümanlardan bir tek bilim adamı çıkmaz diye tutturmuş, sayfalar dolusu bilim adamı gönderince bu sefer de Türk Bilim insanı yok, nerdeyse bütün bilim adamları Yahudi demişlerdi.

1970 li yıllardan itibaren Yahudi Bilim İnsanlarının ön aldığı hibrit tohumlar üretilmeğe başladı. Başta buğday olmak üzere pek çok tahıl, sebze ve meyvelerin DNA'sı değiştirildi. GDO'lu tohumlar bütün dünya ülkelerine lanse edildi.

Başlangıçta buna mucize olarak bakan bilim insanları, aradan yirmi otuz sene geçtikten sonara kanser patlaması olunca bir duraksadılar. Çok ilginçtir bu hastalığın teşhisinde asrın mucizesi olan Doppler, Ultrasonografi, MR, Tomografi gibi cihazlarının da faydasından çok zararının olduğu anlaşıldı.

Demem odur ki doğal yaşamın dışında olan pek çok şey insanlara faydadan çok zarar getirdiler. Kansere sebep olmasa bile karaciğeri etkileyip çeşitli alerjik hastalıklara yol açmaktadırlar. Bu açık kapı biraz otçulara yaradı. Onlardan biri de kendine uyguladığı tedavi yüzünden genç yaşta öldü.

Her oluşumun iyi ve kötü yönleri vardır. Dünya nüfusunun bugünkü haline bile doğal besin kaynaklarını yetişmesi mümkün gözükmüyor. Buğdaydan domatese, salatalığa, avokadodan elmaya kadar bir on veya bire yüz alınmalı ki halk bu ürünü alabilsin. Bir doğal salata fidanı mevsimde yirmi tane verirken hibrit tohum yüz elli tane veriyor, ama ne tadı var ne kokusu. Yine sera domatesi beş liraya satılırken altı yaralı natürel domatesin kilosu yirmi lirayı buluyor.

Burada başınızı ağrıtmamak için kısa kestiğim yazımda evlerde kullandığımız temizlik malzemelerine deterjanlara hiç değinmiyorum. Sadece bizim evde bulaşık makinesine karbonat, limon tuzu ve limon konulduğunu. Sabun olarak da sıvı arapsabunu kullandığımızı bilmenizi isterim.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…..