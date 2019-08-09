Pedro Rebocho Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu resmen kadrosuna dahil etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladık. Sağlık kontrollerinde sorun çıkmazsa transfer tamamlanacak." dedi.
24 yaşındaki Portekizli sol bek Rebocho, geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1'de 36 maçta 8 asist yaptı.