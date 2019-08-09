Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Pedro Rebocho Beşiktaş'ta
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Pedro Rebocho Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu resmen kadrosuna dahil etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu resmen kadrosuna dahil etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladık. Sağlık kontrollerinde sorun çıkmazsa transfer tamamlanacak." dedi.

24 yaşındaki Portekizli sol bek Rebocho, geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1'de 36 maçta 8 asist yaptı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Falcao kadro dışı!
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
David Luiz Arsenal'de
Zeydan Karalar'dan şok açıklama
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
Kamu işçilerine yüzde 7 zam!
Pedro Rebocho Beşiktaş'ta
-
Çok Okunanlar
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Falcao kadro dışı!
Falcao kadro dışı!
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
David Luiz Arsenal'de
David Luiz Arsenal'de
Zeydan Karalar'dan şok açıklama
Zeydan Karalar'dan şok açıklama
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
Kamu işçilerine yüzde 7 zam!
Kamu işçilerine yüzde 7 zam!
Pedro Rebocho Beşiktaş'ta
Pedro Rebocho Beşiktaş'ta
2019 il il Kurban Bayramı namaz saatleri
2019 il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Hilal Altınbilek sonunda görüntülendi
Hilal Altınbilek sonunda görüntülendi
Süper Kupa sahibini buluyor!
Süper Kupa sahibini buluyor!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji