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Pazarcılar uyardı: Soğanın fiyatı 10 TL'yi bulacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Pazarcılar uyardı: Soğanın fiyatı 10 TL'yi bulacak

Soğanda meydana gelen hastalık ve stokçular nedeniyle fiyatlar bir haftada yüzde 100 oranında artarken pazarcı esnafı soğanın kilosunun yıl sonuna kadar 10 TL'yi bulacağını söyledi.

Soğandaki artışın nedeniyle ilgili tartışmalar devam ederken, pazar tezgahlarında soğanın kilo fiyatını gören vatandaşın 'tansiyonu' çıkıyor. Geçtiğimiz hafta kilosu 2,5 TL'den alıcı bulan soğan bu hafta yüzde 100 zamlandı. İzmirli vatandaşlar pazar tezgahlarında kilosunu 5 TL'den gördüklerini soğan karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Soğanda meydana gelen hastalık ve toptancıların fiyat artışı beklentisi nedeniyle ürünleri satışa çıkarmaması fiyatları uçurdu. Pazarcılar kilosu 'şimdilik' 5 TL'den satılan soğandaki artışın devam edeceği görüşünde. Esnafa göre ilkbahardaki yeni ürün raflardaki yerini alana kadar soğanın fiyatının 10 TL olması bekleniyor.

BU HAFTA 5 TL, HAFTAYA 7 TL OLUR

Pazarcı esnafı Muhammed Cullas, soğanın kilosunun önümüzdeki hafta 7 TL olabileceğini söyledi. Hem üretici hem de satıcı olduğunu belirten Cullas, "Yağışlardaki düzensizliğe bağlı olarak üretici şebeke suyuyla tarlasını sulamak zorunda kaldı. Sular asitli olduğu için ürünlere zarar verdi. Bu yüzden soğanlar çürüdü." dedi.

Soğanda meydana gelecek fiyat artışı nedeniyle kendisinin de stok yapmayı düşündüğünü belirten Muhammed Cullas,  soğanların ömrünün kısıtlı olduğunu hatırlatıp, bekletilen ürünlerin çürüyeceğini dile getirdi.

SOĞAN İTHAL EDİLEBİLİR

Türkiye'de soğanın yüzde 60'ının Ankara Polatlı'dan karşılandığını belirten Fesih Kubay ise bu yıl aynı yerden aldıkları soğanın yarısının çürük çıktığını belirtti. Yılbaşına kalmadan soğanların tükenebileceğini savunan Kubay, kalan üründe de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kubay, "Benim tahminlerime göre soğanın kilosu yılbaşına kadar 10 lirayı bulacak. Çünkü taze soğan en erken mayısta çıkıyor. Kalan 5 aylık sürede devlet bir tedbir almazsa soğanın durumu çok sıkıntılı. Devlet ithalat kararı alıp dışarıdan soğan getirebilir. Ankara, Eskişehir ve Sivrihisar'da yetişen soğanlar hastalık çıktığı için çöpe gidiyor. Ben haftalık alıp halden getiriyorum. Haftada 2 ton alıyorum. Geçen sene de aynı miktarı çok daha ucuza alıyordum" dedi.


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