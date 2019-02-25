Pazarcı eskort sitesi üzerinden 4 bin lira dolandırıldı

Eskişehir'de eskort sitesi üzerinden tanıştığı kadına 4 bin lira para kaptıran 49 yaşındaki İ.K, dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu.
Eskişehir'de pazarcılık yapan İ.K. eskort sitesi üzerinden bir kadınla tanıştı. Cep telefonu aracılığıyla mesajlaşarak, ilişki için 4 bin TL karşılığında kadınla anlaştı. Kadın, pazarcılık yaparak geçimini sağlayan İ.K.'ye parayı, verdiği banka hesap numarasına yatırmasını istedi.
İ.K. de Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinden kadına 4 bin lirayı ulaştırdı. Paranın tamamlanmasının ardından İ.K., randevu için verilen adrese gidince dolandırıldığını anlayınca hemen polise giderek şikayette bulundu.