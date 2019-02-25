Pazarcı eskort sitesi üzerinden 4 bin lira dolandırıldı

Eskişehir'de eskort sitesi üzerinden tanıştığı kadına 4 bin lira para kaptıran 49 yaşındaki İ.K, dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu.

Eskişehir'de pazarcılık yapan İ.K. eskort sitesi üzerinden bir kadınla tanıştı. Cep telefonu aracılığıyla mesajlaşarak, ilişki için 4 bin TL karşılığında kadınla anlaştı. Kadın, pazarcılık yaparak geçimini sağlayan İ.K.'ye parayı, verdiği banka hesap numarasına yatırmasını istedi.

Polise Gitti

İ.K. de Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinden kadına 4 bin lirayı ulaştırdı. Paranın tamamlanmasının ardından İ.K., randevu için verilen adrese gidince dolandırıldığını anlayınca hemen polise giderek şikayette bulundu.