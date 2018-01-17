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Parmak emme alışkanlığı diş bozukluklarına neden oluyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Parmak emme alışkanlığı diş bozukluklarına neden oluyor

Bilim insanları bebekliğin ilk yıllarında emme refleksi nedeniyle ortaya çıkan parmak emme alışkanlığının doğal kabul edildiğini, ancak 5 yaşından itibaren bu parmak emme alışkanlığının önüne geçilmez ise hem dişsel hem de iskeletsel sorunların ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

Parmak emme süresinin uzunluğunun ve şeklinin de sorun ile şiddetini arttırdığını da ifade eden uzmanlar, parmak emme alışkanlığının uzun süre devam ettiğinde açık kapanış olarak tanımlanan , üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durumun yaşandığını dile getiriyor.

Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlandığını belirten uzmanlar, üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana geldiğini savunuyor.

Bütün bunların yanı sıra  parmakta da şekil bozuklukları görüleceğini hatırlatan uzmanlar bu nedenle parmak emme ile ilgili dikkatli olunmasını öneriyor.

Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse, ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir olduğunun altını çizen uzmanlar aksi halde, kalıcı hale geleceğini ve ne yazık ki düzelmenin ortodontik tedavi ile sağlanabileceğini dile getiriyor.

Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekli olabileceğini vurgulayan uzmanlar, parmak emen çocuklara karşı nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği konusunda da önemli bilgiler paylaştı.

“Parmak emen çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına görünmeleri ve bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilebileceği üzerinde duruyor. 


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