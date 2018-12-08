Paris'de olaylı cumartesi; caddelerde şiddet kol geziyor

Günlerden beri süren eylemler Fransa'nın başkenti Paris'i dünya gündemine oturttu. Zamları gerekçe göstererek sokağa inen yüzbinlerce Parisli giydikleri sarı yeleklerle adeta direnişin sembolü haline geldi.

SARI YELEKLİLER İSYANDA

Sarı yeleklilerin protestoları sayesihnde akaryakıt fiyatları bir önceki duruma döndü. Fakat bunuda yeterli görmeyen protestocular bugün akın akın Paris'e doğru yola çıktı. Ülke geneline yayılan ve Paris odaklı gösterilerde binlerce kişi gözaltına alındı. Polisin yoğun bir alarma geçtiği Paris sokaklarında onbinlerce polis teyakkuzda!

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI YÜKSEK

Fransa'da ülke genelinde 89 bin polisin gösteriler için görevlendirildiği öğrenildi. Başkent Paris'in Champs-Elysees bulvarında biraraya gelen sarı yelekliler'e sürekli biber gazıyla müdahale eden polise karşı göstericilerinde aynı oranda şiddet uyguladıkları bildirildi. Çok sayıda gözaltının yaşandığı Paris'te şiddet olaylarının sürekli arttığı ve yoğunlaştığı kaydedildi.

KAFİLELER HALİNDE GELİYORLAR

Dünden itibaren lise öğrencilerinin kafileler halinde başkente geldiği ve bu öğrencilerin bir kısmının şehir dışında üst aramasıyla karşılandığı bir kısmının gözaltanı alındığı gelen haberler arasında. Sabah saatlerinde itibaren 600'ün üzerinde gözaltı vakası olduğu karşılıklı mudarabaların devam ettiği açıklandı.

İŞYERLERİ VE MAĞAZALAR KEPENKLERİNİ İNDİRDİ

Hafta sonu olmasına rağmen mağaza ve çarşıların kepenk indirdikleri, muhtemel bir yağma olayına karşı esnafın önlem almaya çalıştığını ifade eden Fransız yetkililer, halka sağduyu çağrısında bulunuyorlar. Hafta arasında çıkan çatışmalarda göstericilerin lüks mağazaların bulunduğu Champs-Elysees bulvarında bulunan mağaza ve restoranların vitrinlerini kırmış, camları indirmiş ve küçük yağma olayları yaşanmıştı. Polisin yine aynı şiddet olaylarının yaşanmaması için mağaza önlerinde de tedbir aldığı gözlendi.





