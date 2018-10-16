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Papaz Brunson Türkiye'deki cezaevi günlerini anlattı
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Papaz Brunson Türkiye'deki cezaevi günlerini anlattı

Tartışmalı şekilde yargılanarak serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson, ülkesinde yayın yapan ABD televizyonuna konuştu.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve yargılanma sürecinde Türkiye ekonomisinin sarsılmasına neden olan ABD'li papaz Andrew Brunson, serbest kaldıktan sonra ABC televizyonuna konuştu. Türkiye'deki cezaevi günlerini anlatan Brunson, tutukluluk sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Papaz Brunson'ın serbest bırakılması Türkiye'de tartışılmaya devam ederken, ABD'de konuşan Brunson, 2,5 yıllık cezaevi günlerini anlattı. Türkiye'ye geliş sebebi için Hz. İsa'yı neden olarak olarak gösteren Brunson, cezaevi günlerinin ise zor geçtiğini söyledi.

"GÜNLERCE TEK BAŞINA TUTULDUM"

2016'da tutuklandıktan sonra günlerce hücre hapsinde tutulduğunu ifade eden Brunson, “Hapishanede tutulmak başlı başına zor bir durum. Başlangıçta günlerce hücre hapsinde tek başıma tutuldum. O günler çok zordu. O günlerde akli dengemi ancak saatlerce dua ederek koruyabiliyordum” dedi.

"KOĞUŞ HAYATI CAMİDE YAŞAMAK GİBİYDİ"

Daha sonra sekiz kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını anlatan Brunson, koğuştaki diğer tutuklular için “Büyük kısmı Gülen hareketinin üyesi olmakla suçlanıyordu. Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi” dedi. Brunson, koğuşta geçirdiği aylar için ise dil farkı, kültür farkı ve din farkı nedeniyle kendisini çok izole hissettiğini söyledi.

Pastör Andrew Brunson 2016 yılında ‘terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' iddialarıyla tutuklanmış ve cezaevine konmuştu. Brunson'un tutukluluğu bu yıl Temmuz ayında ev hapsine çevrilmiş, 12 Ekim'deki duruşmada ise ABD'li Pastör serbest bırakılmıştı. (Kaynak: BBC Türkçe)


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