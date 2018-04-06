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Panos Kammenos'un küstah açıklamaları Çipras'ı da kızdırdı
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Panos Kammenos'un küstah açıklamaları Çipras'ı da kızdırdı

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye ile krize neden olan küstah açıklamaları Başbakan Çipras'ı da kızdırdı.

Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan açıklamalara imza atan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a Başbakan Çipras'ın da tepkili olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "deli" diyen, ardından Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri için "Gelir alırız" diyen Yunan Bakan, son olarak Türkiye sınırında yer alan bazı adalara asker çıkaracaklarını söylemişti. Türkiye tarafından sert dille uyarılan Kammenos'a kendi ülkesinden de tepki geldi. Bakan'ın tansiyon yükseltici açıklamaları karşısında zor duruma düşen Yunan hükümeti adına Çipras'ın Kammenos'u uyaracağı ifade edildi.

"GEREKSİZ ÇIKIŞLARDAN KAÇIN"

Yunan Meclisi'nde de açıklamalarıyla tepki çeken Kammenos, muhalefet tarafından "yangına benzin dökmekle" suçlanıyor. Çipras'ın Savunma Bakanı'yla görüşeceği, gereksiz çıkışlardan kaçınması ve kullandığı üsluba dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunması bekleniyor.

Kammenos geçtiğimiz günlerde İkarya Adası'ndaki tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye sınırı ile bazı adalara ekstra asker göndereceğini söylemiş, bu rakamın da 7.000 olacağını açıklamıştı. Kammenos, “Eğer bizim topraklarımızın tek bir santimine girme cesaretleri varsa, biz Yunanlar birleşip onları ezeriz” diyerek küstahça provokasyonlara devam etmişti.

Gazeteye konuşan Yunan yetkililer de konuyla ilgili olarak, “Biz iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışırken bu tarz söylemlere gerek yok” ifadelerini kullandı.

 

 

 


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