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Palamut bolluğu Sinoplular'ın yüzünü güldürdü
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Palamut bolluğu Sinoplular'ın yüzünü güldürdü

Geçtiğimiz sezon yönünü Atlas Okyanusu'na çeviren palamut, bu sezon yeniden Karadeniz'e döndü. Karadeniz'in incisi Sinop'ta palamut bolluğu yaşanıyor.

Palamut bu sezon yerli balıkçının yüzünü güldürdü. Sezonun açılmasıyla birlikte ağlara dolan palamut bereketi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon palamuttan istediğini alamayan balıkçı esnafı, bu yıl yaşanan bollul nedeniyle oldukça mutlu. Sinop'ta palamut tezgahlarda 4 tanesi 10 TL'den satılıyor. Hal böyle olunca da hem vatandaş hem de esnaf kazanıyor.

Denizde av yasağının sona ermesiyle 'Virabismillah' diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar seferden tonlarca palamutla dönüyor. Balıkçı tezgahlarını dolduran palamudun fiyatı da bolluk nedeniyle düştü. Kentte, balıkçı tezgahlarında, 250-300 gramlık palamutların 4 tanesi 10 liradan satılıyor.

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Balıkçı Olcay Karabulut, palamudun son yılların en düşük fiyatından satıldığını belirterek, "Bu sene yoğun balıkçılık oldu. Kayıklarımız 5 bin ile 10 bin kasa aralığında bayağı balık avladı. 4 çiftli, 5 çiftli balıklar tutuldu. 800-900 gram, 1 kilogram arasında balıklar tutuldu. Bu sezon bayağı bereketli oldu. Avlanan balıklar oldukça kaliteli" dedi.


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