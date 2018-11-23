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Pakistan'da art arta canlı bomba saldırıları
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Pakistan'da art arta canlı bomba saldırıları

Pakistan'ın iki farklı kentinde gerçekleşen bombalı saldırılarda, 2 güvenlik görevlisi ve 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan, art arda gerçekleşen bombalı saldırılarla sarsıldı. İlk saldırı Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınlarında gerçekleşirken, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırıların ikincisi ve en büyüğü ise Peşaver'de meydana geldi. Buradaki saldırıda ise 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. 3 saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Karaçi Emniyet Müdürü Amir Şaikh'in paylaştığı bilgilere göre, kentin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 kişilik grup silah ve bomba kullanarak konsolosluğa girmeye çalıştı.

Grubu engellemeye çalışan Konsolosluk polisi ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada, iki polis hayatını kaybetti, biri de yaralandı. Cinnah Hastanesi Sözcüsü Semi Cemali, yaralı polisin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayın konsolosluğun vize bölümü girişinde gerçekleştiğini söyleyen Şaikh, burada bulunanlar ve Çinli yetkililerin hızla bina içine alınarak kapıların kapatıldığını belirtti.

Konsolosluk polisleri tarafından öldürülen 3 saldırganın araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada, çok sayıda patlayıcı madde, silah ve canlı bomba yelekleri bulundu.

Saldırıyı üstlenen Belucistan Özgürlük Ordusu, teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi de güvenlik çemberine alındı. Saldırının düzenlendiği bölge, yeni Türk konsolosluk binasının da yakınlarında bulunuyor.

"KORKAKÇA SALDIRI"

Olayın ardından açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, saldırıyı kınayarak, "Teröristlerin yaptığı bu korkakça saldırıyı durduran şehit polislerimize rahmet diliyorum. Çin ve Pakistan, gelişmemizi durdurmak isteyenleri mağlup edecektir." dedi.

Kureşi, "Olay kontrolümüz altında, bölge tamamen temizlendi. Tüm Çinli konsolosluk çalışanları ve diplomatlar güvende." ifadelerini kullandı.

KALABALIĞIN ARASINA BOMBALI PAKET

Pakistan'da bir medresenin kapısına bırakılan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin yerel medyayla paylaştığı bilgilere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

35 kişinin de yaralandığını belirten güvenlik güçleri, yaralıların Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı.


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