Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: Sana olan umudumu kaybettim

Türkçe ezan açıklamasıyla tepki çeken CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisinin Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. CHP'den kesin ihracı istenen Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu hakkında çok sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu için "Sen yönetemiyorsun." diyen Yılmaz, "Sana olan umudumu kaybettim." dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Disiplin Kuruluna sevki nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kendisine olası rakipleri kabul etmediğini belirten Yılmaz, "Ben senden bir şey istemedim. Troller'den gelen mesajlar nedeniyle bir milletvekilin bu muameleyi görürken, buna son ver istedim" dedi.

"KENDİ MİLLETVEKİLLERİNE SANSÜR UYGULUYOR"

Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Koca CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir.

KILIÇDAROĞLU'NA DİKTATÖR TEPKİSİ

Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben.

"BENİ TROLLERE TESLİM ETTİN"

Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak sen neyi savunuyorsun? Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. AKP ile iş tutuyorsun yanlış yoldasın. Partiyi zorlama hala yerel seçimlerde de yanlış yoldasın. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun.

"SİZ AŞAĞILIK BİR İŞE İMZA ATTINIZ"

Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.

ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamada "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ, KENDİNİ SAVUNDU

Bugün CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili tek cümlelelik bir açıklama yaparak "Böyle bir karar beklemiyordum, bir şey yapmadım ki." dedi.