Özgürcan Çevik’ten Annem Ankara’ya Övgü: “Senaryo ve Kadro Muhteşem!”

Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Annem Ankara, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide “Suphi Dayı” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özgürcan Çevik, yapımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konusu ve dönem atmosferiyle dikkat çeken dizi, oyunculuk performanslarıyla da takdir topluyor.

“Senaryo Tam Anlamıyla Harika”

Dizi tekliflerini seçici bir şekilde değerlendirdiğini belirten Çevik, Annem Ankara için övgü dolu sözler sarf etti. “Bu dizi gerçekten iyi bir senaryo ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip. Son dönemde özlenen bir aile dizisi örneği sunduğunu düşünüyorum,” dedi.

Senaryoyu ilk okuduğunda çok etkilendiğini ifade eden oyuncu, Ankara kökenli biri olarak projeye ayrı bir bağ kurduğunu belirtti. Çevik, “Senaryoyu elime aldığımda beni hemen içine çekti. Ayrıca senaristimiz Başak Angigün, benim Ankara’dan tanıdığım bir arkadaşım. Bu projeye katkısı çok büyük,” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Gerçek Bir Yaşam Hikâyesinden İlham Alındı

Başak Angigün’ün kendi yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Annem Ankara, samimi ve gerçekçi yapısıyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu dizinin yapımını ise BKM üstleniyor.

Dizinin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi usta isimler yer alırken, kadroda birbirinden güçlü oyuncular bulunuyor. Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten gibi deneyimli isimler, diziye ayrı bir derinlik katıyor.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Oyuncu kadrosuyla fark yaratan dizide ayrıca Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Selen Özbayrak, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci ve Ediz Gülsuyu gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Her karakterin özenle işlendiği yapım, izleyicilere nostaljik bir Ankara atmosferi sunarken, aile bağlarına ve insani duygulara dair güçlü mesajlar veriyor. Çarpıcı sahneleriyle duygusal anlar yaşatan dizi, aile değerlerini ön plana çıkararak izleyicilerin kalbini fethediyor.

Dram ve Samimiyetin Buluştuğu Yapım

Her bölümünde izleyicilere hayatın içinden kesitler sunan Annem Ankara, güçlü hikâyesi ve derin karakter analizleriyle fark yaratıyor. Duygusal bağları işleyiş biçimiyle öne çıkan dizi, samimi anlatımı sayesinde izleyicilerden tam not alıyor.

Gerek teknik ekibi, gerekse oyuncu kadrosuyla profesyonel bir iş çıkaran yapım, güçlü senaryosu ve görsel anlatımıyla drama türüne yeni bir soluk getiriyor. Dizinin her sahnesi, seyircilerde merak uyandırmaya devam ediyor.

Her Çarşamba Kanal D’de Ekranlarda

Gerçek yaşam hikâyesinden ilham alan Annem Ankara, izleyicileri duygu dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Her çarşamba saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.