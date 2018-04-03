Özgecan’ın babası, Nihat Doğan’a karaktersiz! dedi.

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile buluşurken, bu buluşmanın fatoğrafını da kişisel instagram hesabından paylaştı. Mehmet Aslan ise, Doğan'ın paylaşımına çok sert tepki gösterdi.

MİNÜBÜSTE HUNHARCA KATLEDİLDİ

11 Şubat 2015 tarihinde 19 yaşındaki Özgecan Aslan, bindiği minübüsün şoförünün tecavüz girişimine direndiği için hunharca katledilmişti. Bütün Türkiye o dönem Aslan'a sahip çıkmış, bir çok şehirde Özgecan için eylemler yapılmıştı.

NİHAT DOĞAN'IN KIŞ GÜNÜ MİNİ ETEK İFTİRASI

Nihat Doğan ise o dönem, “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksınız” diye tweet atmış ve kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Doğan, daha sonra ise “Zerre-i miskal kadar pişman değilim. Ben sokağa mini etekle çıkacağı” diyen birine; Bacım, sokağa mini etekle çıkarsan, dışarısı sapık dolu, seni taciz ederler' demiştim. Bunda ne var” demişti.

ÖZGECAN'IN BABASIYLA BULUŞTU

Nihat Doğan, geçen günlerde Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile bir araya gelirken, bu buluşmanın fotoğrafınıda kişisel instagram hesabından paylaştı.

YEMEK YEDİKTEN SONRA FOTOĞRAFI KULLANDI

Buluşmada, Aslan'la beraber yemek yiyen Doğan, sosyal medya hesabından da bunu duyurdu.

Doğan, paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

“Karşımda oturan, ‘Bunca sapığın kol gezdiği sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin( minvalinde Ahu Sungur adlı bayana cevaben attığım tweetimi, kısın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin babası her zaman konuştuğum evine gidip Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir.

DOĞAN'IN SATIRLARI SAÇMALIK DOLU

Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan ‘Zulüm 1453'te başladı' diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın.

Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım. Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca konuşmak her kişinin, hak konuşmak er kişinin işidir, ben hak konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hak konuşmamla. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan haydi şimdi başka kapıya,

BABA ÇOK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mehmet Aslan ise, Doğan'la buluşmasından bir gün sonra duruma çok sert tepki gösterdi. Aslan kişisel facebook hesabından, “Nihat Doğan'ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleride kendisi ve annesini kabul ettiğimiz pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum.” diye bir mesaj paylaştı.

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