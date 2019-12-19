Özcan Deniz'in 16'lık yeğeninden şok!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni babasının lüks arabasıyla otobanda hız denemesi yapması herkesi şaşırttı.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in 16 yaşındaki oğlu D. Deniz sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesi yaptığı anların videosunu paylaştı.
16 yaşındaki D. Deniz'in soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D. Deniz ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.Deniz lüks otomobilde ibrenin 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.