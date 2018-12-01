Oyuncu Şevket Çoruh'un tiyatrosunu soyanlardan ricası var

Mesut Komiser rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Şevket Çoruh'un sahibi olduğu Baba Sahne Tiyatrosu'nun dekorları çalındı. Sosyal medya hesabından hırsızlara seslenen Çoruh çalınan dekorların para edecek şeyler olmadığını belirterek, "Bi güzellik yapın, bırakın bi yere" dedi.

"BİR GÜZELLİK YAPIN BIRAKIN BİR YERE"

Ünlü oyuncu "Dekor kamyonumuzu soyan arkadaşlar... İşinize yarayacak satınca para edecek şeyler değil onlar eğer tiyatro da yapmayacaksanız bir güzellik yapın bırakın bir yere." diyerek dekor kamyonlarını çalan hırsızlara seslendi.

17 MİLYON TL HARCADI

Ünlü oyuncu, kurucusu olduğu Baba Sahne için tutkunu olduğu 7 klasik otomobilini, 3 evini elden çıkarıp 7 milyon TL kredi çekti. Harabe halindeki sinemayı sıfırdan tiyatroya dönüştüren Şevket Çoruh, Baba Sahne adını verdiği mekân için toplamda 17 milyon TL harcadı.