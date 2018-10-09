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Oyuncu Levent Üzümcü saldırıya uğradı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Oyuncu Levent Üzümcü saldırıya uğradı

Muhalif kimliğiyle bilinen ünlü oyuncu Levent Üzümcü, bulunduğu bir mekanda saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından paylaşdı.

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından yaşadıklarına ilişkin paylaşımda bulunan Levent Üzümcü, "Faşist olduğu her halinden belli biri beni tanıdı, kulaşıma eğilip küfür etti." ifadelerini kullandı. Saldırı sonucunda ünlü oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

İşte Üzümcü'nün konuyla ilgili yaptığı o paylaşım:

“Bir takım bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bunu yayınlıyorum. Ceza almayacağını bilmenin güveniyle davranıldı bana karşı. 30'una varmamış insanların hakim yapılıp, tek işi devlet görevlisine hakaret kovaladığı bu ülkede her türlü adaletsizlik vakayı adiyedir…”

“Olay 10 gün önce oldu, gittiğim mekanda insanlar kavga ediyordu, ayırmaya çalıştım. Görevliler, kavga eden 60 yaş civarı konukları mekanın başka bir yerine götürmeye çalıştı izin vermedim, faşist olduğu her halinden belli biri beni tadını, kulağıma eğilip bana küfür edip tehdit etti. Ben de karşılık verdim. Abi kardeş oldukları söylenen mekan çalışanı bu iki kişi üzerime saldırdı, beni devirmek için dizime tekme attılar. Hâlâ o mekanın kapısında yeni canlar yakmak için beklediklerinden eminim… Neyse, sağ diz ön çapraz bağlarım koptu, menisküsüm yırtıldı ama yaşayacağım…”


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