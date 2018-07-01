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Overkill's The Walking Dead sistem gereksinimleri
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Overkill's The Walking Dead sistem gereksinimleri

PayDay serisiyle tanıdığımız Overkill'in Overkill's The Walking Dead oyunu için sistem gereksinimleri açıklandı.

İlk olarak çizgi roman evreninde doğan The Walking Dead zamanla bu dünyadan çıkarak büyüdür. Televizyon dizisi, kitaplar derken bilgisayar oyunlarına kadar ilerledi. Özellikle Telltale Games tarafından geliştirilen hikaye odaklı The Walking Dead serisi oyuncuların büyük beğenisini topladı.

Son olarak PayDay'in geliştiricilerinin çıkaracağı Overkill's The Walking Dead, Left 4 Dead tadında bir aksiyon firt person shooter olacak. Henüz çıkış tarihi açıklanmayan oyunun sistem gereksinimleri belli oldu.

4 arkadaşınız ile co-op olarak oynayabileceğiniz oyun Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştiriliyor. Yani optimizasyon olarak başarılı bir şekilde karşımıza çıkma olasılığı oldukça yüksek de diyebiliriz. Yine de açıklanan sistem gereksinimlerine baktığımızda özellikle minimum tarafta yüksek bir donanım istediği de bir gerçek. Özellikle ekran kartı tarafında, minimum değerler için sadece 1 nesil geriye gidilebilmiş.

Minimum sistem gereksinimleri

OS: Windows 10 (64-bit version)
İşlemci: Intel Core i5 3.3Ghz
Ram: 8 GB 
Ekran kartı: Nvidia GTX 960 2GB
Depolama: 60 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

OS: Windows 10 (64-bit version)
İşlemci: Intel Core i7 3.3Ghz
Ram: 16 GB 
Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB ya da daha iyisi
Depolama: 60 GB boş alan


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