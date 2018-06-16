Overkill’s The Walking Dead oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkacak?

PayDay serisiyle tanıdığımız Overkill'in The Walking Dead oyunu için E3 2018 fuarında oynanış videosu geldi. Bunun yanında oyunun çıkış tarihide paylaşıldı.

Overkill's The Walking Dead, dört kişilik co-op aksiyon macerası sunuyor. 15 dakika uzunluğundaki oynanış videosundan oyunun genel hatlarıyla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Özellikle Overkill's The Walking Dead'nin tarzı PayDay 2'ye oldukça benziyor.

Overkill's The Walking Dead 8 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak. Yayınlanan fragmanı aşağıdan ilzeyebilirsiniz.

OVERKILL's The Walking Dead, ölülerin yanı sıra yaşayanlarla savaştığınız dört oyunculu co-op birinci şahıs nişancı aksiyon oyunudur. Walking Dead Evreni'nde geçen oyunda siz ve grubunuz kıyamet sonra Washington D.C. şehrinde hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Aidan, Heather, Maya ve Grant sağlam bir ekip oluşturur. Her karakterin kendi yetenek ağacı, takım rolü, oyun stili ve arka plan hikayesi bulunmaktadır. Artık hepsinin ortak bir amacı var ve bu amaçta hayatta kalmak ve ekip çalışması çok büyük bir önem taşıyor.



Aksiyonu dolu dolu yaşayacaksınız: Düşmanlarınızı dikkatlice yakından saldırılarla yenin veya tabancaları çıkarın. Hiçbir şey kesin değil, doğaçlama yapabilmelisiniz. Aylak sürüsü her yerde karşınıza çıkabileceğinden adımlarınıza dikkat edin.